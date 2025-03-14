بنك الخرطوم يصدر تنبيه هام لعملائه.. فتح حساب بنكك أونلاين

أصدر بنك الخرطوم تنبيهات هامة لجميع العملاء الكرام سواء المقيمين أو المغتربين خارج دولة السودان، مؤكدًا بأن هذه التوجيهات تأتي للحفاظ على المعلومات السرية الخاصة بالعملاء، وضمان بأن يكون الحساب في أمان تام دون مواجهة أي اختراق، أو هاكرز من قبل المخترقين، وعليه سنوضح لكم بعض هذه التنبيهات الهامة وكيفية فتح حساب بنكي على تطبيق بنكك خلال السطور التالية.

تنبيهات من بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم مجموعة من التنبيهات الهامة للحفاظ على الحسابات الخاصة بالعملاء الكرام، بناءً على النحو الأتي:-

لابد على العميل عدم مشاركة أي بيانات شخصية.

يجب التأكيد على العميل ألا يدلي بحسابك الشخصي أو البنكي مع أي عميل.

الإبلاغ في الحال عن أي حالات منوهة لإختراق أو احتيال الحساب البنكي، ويكون ذلك عبر الأرقام الرسمية المتوفرة من قبل بنك الخرطوم.

خطوات فتح حساب بنكك بنك الخرطوم

ولكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-