فــي رمضان.. تردد قنوات الأطفال لأحلى الأغاني والأناشيد الدينية

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول تردد قنوات الأطفال، خاصة في الشهر الكريم التي فيه يبحث أولياء الأمور عن القنوات التي تُذيع محتوى مميز ومسلي أمام أطفالهم، ومن أبرزها قناة كراميش وبطوط و تنه ورنة وطيور الجنة، وغير ذلك من القنوات الأخرى الجذابة للأطفال، ويمكنك التعرف على أبرز التحديثات التي تتم على تردد وناسة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط أطفال

جاءت أبرز المعلومات المعنية باستقبال قناة بطوط أطفال، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون 11594.

استقطاب القناة فهو رأسي.

معامل الترميز 27500.

قناة تنة ورنة على القمر الصناعي

فيما جاءت أبرز البيانات الخاصة باستقبال قناة تنة ورنة على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الجديد 11853.

الاستقطاب للقناة أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

تردد قناة كراميش أطفال

ولقناة كراميش تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام باستقبالها، وفقًا للبيانات التالية:-

تردد القناة 11315.

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ومعامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة كراميش “⅚”.

تحديث تردد قناة طيور الجنة أطفال

ولقناة طيور الجنة تردد أخر على النايل سات، يسهل القيام بالتعرف عليها، بناءً على البيانات التالية:-

القمر الصناعي الخاص بها النايل سات.

تردد القناة يكون 11393.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة “¾”.

خطوات تثبيت قنوات الأطفال

هناك بعض الخطوات لكي يتم تنزيل قنوات الأطفال، بناءً على الأتي:-