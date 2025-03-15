“رابــط فعــال moe-ye.net“.. كيفية استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 في اليمن علمي وأدبي

استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 باليمن تعتبر من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها حاليا، مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2025 يزداد اهتمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بكيفية استخراج أرقام الجلوس ومواعيد الامتحانات النهائية، تعد أرقام الجلوس مفتاح الدخول إلى قاعات الامتحانات وأداة أساسية لضمان تنظيم العملية الامتحانية بسلاسة.

كيفية استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 في اليمن

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوفير خدمة إلكترونية تتيح للطلاب استخراج أرقام الجلوس بسهولة عبر موقعها الرسمي، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على الرقم:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، أو زيارة الرابط الخاص بالإدارة العامة للاختبارات على الموقع الرسمي.

اختيار القسم التعليمي المناسب (علمي أو أدبي).

ثم إدخال البيانات الشخصية مثل اسم الطالب بالكامل وأدخل المحافظة التي تنتمي إليها.

بعد إدخال البيانات المطلوبة انقر على زر بحث أو استعلام.

سيظهر رقم الجلوس الخاص بك مع تفاصيل المركز الامتحاني.

موعد الامتحانات لنهاية العام

حتى تاريخ كتابة هذا المقال اليوم الموافق 14 مارس 2025 لم تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميًا عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2025، في العادة تقام الامتحانات النهائية في شهري مايو ويونيو من كل عام، للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة ينصح بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع المدرسة المقيد بها الطالب.

تعد عملية استخراج أرقام الجلوس خطوة أساسية لضمان الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية، من المهم متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية والتعليم اليمنية للحصول على أحدث المستجدات حول مواعيد الامتحانات والإرشادات المتعلقة بها.