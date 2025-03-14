تنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي لتسلية أطفالك

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الأطفال، فيما أن القناة تقدم الكثير من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، ناهيك عن أن القناة أخذت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، نظير ما تقدمه القناة من محتوى أكثر من مميز، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة على النايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد قناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي النايل سات.

ترددها يكون 11470.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تنزيل تردد وناسة أطفال العرب سات

وللقناة تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، بناءً على البيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة العرب سات.

التردد الجديد للقناة 11270.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

هناك بعض الخطوات لكي يتم تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-