طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الذهاب إلى مقر الفرع

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز الخدمات التي يوفرها البنك أمام مختلف العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، فيما أن هذه الخدمة تم إطلاقها حديثًا من أجل التسهيل على العملاء في فتح حساباتهم البنكية، وهو ما سنتعرف معًا في غضون السطور التالية.

فتح حسا بنك الخرطوم أونلاين

أما عن الخطوات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يأتي:-

قم بالدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

فيما يمكنك اختيار اللغة المناسبة للعميل المتقدم.

مع اختيار خدمة “إنشاء حساب جديد”.

قم بتحديد نوع الحساب التي ترغب في الحصول عليه.

مع ملء استمارة طلب فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

التأكيد على صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

مع النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

من أجل القيام بمراجعته، وإرسال أيميل إلى البريد الإلكتروني من أجل تفعيل الحساب البنكي.

ضوابط فتح حساب بنك الخرطوم جديد

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يلي:-