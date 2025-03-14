خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum

يعتبر بنك الخرطوم من أقدم وأكبر البنوك في السودان، حيث يوفر مجموعة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تناسب احتياجات الأفراد والشركات. مع تطور التكنولوجيا،وقد أصبح بإمكان العملاء فتح حساب في بنك الخرطوم بكل سهولة من خلال الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، مما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

متطلبات فتح حساب في بنك الخرطوم

لكي يتم فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم، يجب توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تضمن إتمام العملية بسهولة، ومن أهم هذه المتطلبات:

للسودانيين: يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

للمقيمين الأجانب: يتطلب جواز سفر ساري المفعول وتصريح إقامة.

إثبات السكن: يمكن أن يكون فاتورة خدمات أو عقد إيجار حديث.

الحد الأدنى للإيداع: يعتمد على نوع الحساب المختار.

العمر: يجب أن يكون المتقدم 18 عامًا فما فوق (يمكن فتح حساب للقُصَّر تحت إشراف ولي الأمر).

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم

يوفر فتح حساب في بنك الخرطوم العديد من المزايا التي تجعل التعاملات المصرفية أكثر سهولة وسرعة، ومن أبرز هذه الفوائد:

بطاقة صراف آلي مجانية للاستخدام في عمليات السحب والإيداع.

إمكانية إدارة الحساب إلكترونيًا عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

تحويلات مالية محلية ودولية بسهولة وأمان.

خدمة دفع الفواتير إلكترونيًا مباشرة من الحساب البنكي.

إمكانية فتح حسابات متعددة العملات مثل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

لتسهيل عملية فتح الحساب البنكي، يمكن إتمام الإجراءات أونلاين عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم باتباع الخطوات التالية: