كيفية حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 والشروط

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الليبيين إمكانية حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي لاستخدامه بحرية وفق احتياجاتهم المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تقنين وصول الأفراد إلى العملة الأجنبية بشكل رسمي ومنظم، مما يساعد في الحد من الاعتماد على السوق السوداء والمعاملات غير القانونية، وبالتالي يساهم في استقرار السوق المالي المحلي. في هذا المقال، سنوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، الشروط المطلوبة، والخطوات اللازمة لإتمام عملية الحجز.

الشروط والمتطلبات اللازمة لحجز 4000 دولار

للاستفادة من منظومة حجز 4000 دولار التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، يجب على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير، والتي تشمل:

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ويقيم داخل الأراضي الليبية بشكل دائم.

أن يكون استخدام المبلغ لغرض السفر، العلاج أو الدراسة، وليس للاحتياجات الشخصية الأخرى.

ألا تتجاوز القيمة الإجمالية المسموح بها لكل شخص سنويًا 4000 دولار أمريكي.

امتلاك حساب مصرفي نشط يحتوي على رصيد كافٍ لإتمام العملية بنجاح.

الالتزام بكافة القوانين والشروط المعتمدة عند تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية.

خطوات حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

لحجز مبلغ 4000 دولار عبر المنصة الإلكترونية لمصرف ليبيا المركزي، يمكن اتباع الخطوات التالية: