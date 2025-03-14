موعد معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، نظير أن ذلك تأتي بدون الزيادة المعنية بتطبيقها، مؤكدة أن صرف المعاش يوافق غدًا السبت الموافق 15 مارس 2025، مشيرة إلى أن ذلك تأتي بقيمة الزيادة التي تم التصديق عليها مؤخرًا، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بصرف المعاش من الاستعلام وأماكن الصرف.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

فيما يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

فيما ستتمكن حينها من إدخال بيانات الشخص الخاصة بالمستفيد.

النقر على زر “استعلام”.

ليتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يستحق المعاش الأرامل والمطلقات.

كذلك الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة.

ما هي شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة؟

أما عن الشروط المعنية بالاشتراك في معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-