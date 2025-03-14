لولو الشطورة..تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك في رمضان

تقوم قناة وناسة بتقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية والتعليمية التي تقوم بمساعدة جميع الأطفال على اكتساب مجموعة من المعلومات والعادات والقيم المهمة وذلك بطريقة ممتعة ومسلية والبعد عن الملل وسوف نقوم بتوضيح التردد الخاص بقناة وناسة حتى تتمكن من متابعة المحتوى الذي يتم عرضه عليها وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات وكذلك عرب سات.

حدث تردد قناة وناسة 2025

يمكنك تحميل قناة وناسة واستقبالها على القمر الصناعي النايل سات بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال مجموعة من بيانات التردد وهي تكون كالتالي:

التردد الجديد لقناة وناسة هو 11470

الاستقطاب يكون بشكل عمودي V

المعدل الخاص بالترميز يكون 27500

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ؛ ⅚ .

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تستطيع القيام باستقبال التردد الخاص بقناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال معلومات التردد التالية:

تردد القناة يكون 11270

الاستقطاب يكون بشكل أفقي H

المعدل الخاص بالترميز هو 27500

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة الخاصة بالقناة HD

طريقة استقبال قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك

يمكنك أن تقوم بتثبيت التردد الخاص بقناة وناسة والمشاهدة على جهاز التلفاز الخاص بك في كل وقت وذلك من خلال بعض الخطوات الدقيقة والبسيطة والتي تكون: