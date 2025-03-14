لولو الشطورة..تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك في رمضان

تقوم قناة وناسة بتقديم مجموعة من الفقرات الترفيهية والتعليمية التي تقوم بمساعدة جميع الأطفال على اكتساب مجموعة من المعلومات والعادات والقيم المهمة وذلك بطريقة ممتعة ومسلية والبعد عن الملل وسوف نقوم بتوضيح التردد الخاص بقناة وناسة حتى تتمكن من متابعة المحتوى الذي يتم عرضه عليها وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات وكذلك عرب سات.
حدث تردد قناة وناسة 2025
يمكنك تحميل قناة وناسة واستقبالها على القمر الصناعي النايل سات بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال مجموعة من بيانات التردد وهي تكون كالتالي:
- التردد الجديد لقناة وناسة هو 11470
- الاستقطاب يكون بشكل عمودي V
- المعدل الخاص بالترميز يكون 27500
- المعامل الخاص بتصحيح الخطأ؛ ⅚.
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات
تستطيع القيام باستقبال التردد الخاص بقناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال معلومات التردد التالية:
- تردد القناة يكون 11270
- الاستقطاب يكون بشكل أفقي H
- المعدل الخاص بالترميز هو 27500
- المعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو ¾.
- الجودة الخاصة بالقناة HD
طريقة استقبال قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك
يمكنك أن تقوم بتثبيت التردد الخاص بقناة وناسة والمشاهدة على جهاز التلفاز الخاص بك في كل وقت وذلك من خلال بعض الخطوات الدقيقة والبسيطة والتي تكون:
- لابد من القيام بتشغيل الجهاز الخاص بالاستقبال.
- ثم يتم استخدام الريموت وبعد ذلك يتم الانتقال إلى القائمة الخاصة بالإعدادات.
- ثم يتم النقر على جميع القنوات ويتم اختيار طريقة البحث اليدوي.
- ثم بعدها يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات الذي سوف تقوم باستقبال القنوات من خلاله.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالقمر الصناعي والتردد ومعدل الترميز والاستقطاب.
- بعد ذلك يتم النقر على الاختيار الخاص بالحفظ ثم يتم الحفظ حتى يتم تثبيت هذه القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.