استعلم عن المقبولين..لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي عند ظهورها والمستندات المطلوبة

لقد اقتربنا من نصف شهر مارس لذلك يبحث الكثير من الأشخاص الذين يتلقون الدعم من مبادرة معاش تكافل وكرامة عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة وذلك بالتزامن مع قرب الموعد الخاص بالصرف كما أن معاش تكافل وكرامة يتم صرفه في نصف كل شهر وتحديدا يوم 15 من الأشهر الميلادية كما أن معاش تكافل وكرامة يعتبر من أكثر البرامج البارزة التي تقوم بتوفير الدعم من قبل الحكومة في جمهورية مصر العربية وذلك لمساندة جميع الأشخاص محدودي الدخل وذلك في الظروف الاقتصادية الصعبة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والرسمية وهي تكون كالتالي:

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

ثم يتم الضغط على أيقونة تكافل وكرامة.

بعد ذلك يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لتكافل وكرامة.

بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقم وذلك في الخانات المحدثة.

بعد ذلك يتم النقر على الزر الخاص بالاستعلام ويتم الانتظار حتى يتم عرض جميع التفاصيل عند قبول الطلب.

لابد من القيام بالتوجه إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية للقيام باستكمال كافة الإجراءات وفي حالة إذا تم رفض الطلب فإنه سوف يتم توضيح السبب.

المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2025

هناك مجموعة من المستندات والوثائق المهمة التي لابد من تقديمها حتى يتم قبول التسجيل في معاش تكافل وكرامة عام 2025 وهذه الأوراق تكون كالتالي: