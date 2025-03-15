ثبت تردد قناة روتانا خليجية على نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل شباب البومب 13 في رمضان 

في شهر رمضان هناك الكثير من المسلسلات التي يتم عرضها ويبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة روتانا الخليجية وذلك من أجل متابعة الموسم 13 من مسلسل شباب البومب وذلك في شهر رمضان المبارك فهو واحد من المسلسلات الكوميدية الشهيرة التي يتابعها عدد كبير من الجماهير والمتابعين في بلاد الخليج وكذلك مختلف البلاد العربية الأخرى وفي هذا المقال سوف نوضح تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي النايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة روتانا خليجية على عرب سات

حتى تقوم بمتابعة مسلسل شباب البومب الجزء 13 والكثير من المسلسلات والبرامج الأخرى خلال شهر رمضان لابد من القيام بضبط التردد من الجهاز الخاص بالاستقبال على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد الجديد لهذه القناة 11843

الاستقطاب يكون بشكل أفقي.

معدل الترميز لهذه القناة هو 27500

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ يكون ¾.

تردد قناة روتانا خليجية على النايل سات

كما يمكنك القيام باستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد القناة هو 11296

الاستقطاب يكون أفقي.

المعدل الخاص بالترميز هو 27500

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ يكون ¾.

ثبت تردد قناة روتانا خليجية

حتى تتمكن من ضبط وتحميل التردد الخاص بقناة روتانا خليجية وذلك على الجهاز الخاص بالاستقبال التابع لك يجب أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات المهمة وهي تكون: