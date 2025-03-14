El Fetna.. مسلسل الفتنة الحلقة 14 مثيــرة ومشــوقــة على تــردد قناة الحوار التونسي

مسلسل الفتنة الحلقة 14 هو دراما تونسية تعرض خلال شهر رمضان عام 2025، ويتناول قضايا اجتماعية متشابكة تتعلق بالميراث والخلافات الأسرية، تدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه صراعات حادة بعد وفاة الأب، حيث تظهر خلافات حول تقسيم الميراث، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات بين أفراد الأسرة.

مسلسل الفتنة الحلقة 14

في الحلقة الرابعة عشرة تتصاعد الأحداث مع اكتشاف أفراد العائلة لوثيقة قديمة تكشف عن أسرار دفينة تتعلق بممتلكات العائلة، هذا الاكتشاف يزيد من حدة الصراعات بين الإخوة، حيث يسعى كل منهم للحصول على نصيبه من الميراث، تتوالى الأحداث بشكل مشوق، مما يجعل المشاهدين في ترقب لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة.

القنوات الناقلة وتردداتها

يعرض مسلسل الفتنة على قناة الحوار التونسي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي والقمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11657 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ينصح المشاهدون بضبط أجهزة الاستقبال على هذا التردد لضمان متابعة حلقات المسلسل بجودة عالية.

أبطال المسلسل

هناك العديد من الفنانين المشاركين في مسلسل الفتنة، ومن أبرزهم:

ريم الرياحي

كوثر الباردي

نجلاء بن عبدالله

محمد مراد

محمد علي بن جمعة

يذكر أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، نظرًا لتناوله قضايا اجتماعية هامة في سياق درامي مشوق مع أداء مميز من قبل فريق العمل.