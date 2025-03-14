مسلسل المداح الجزء الخامس.. ثبت ترددMBC مصر بسرعة

حاز مسلسل المداح على شعبية كبيرة عقب المواسم التي تم عرضها خلال الأعوام الماضية وخاصة في شهر رمضان المبارك، فيما عمل على جذب ملايين المتابعين من مختلف دول العالم، بما يحمله من حبكة درامية وغموض وإثار رائع ومميز، بالإضافة إلى الصراع الدائم بين الخير والشر، فيما أن الحلقات القادمة ستكون هي الأكثر تشويقًا، ولذا يرغب المشاهدين في التعرف على موعد بث الحلقات وتردد القناة الناقلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مسلسل المداح الجزء الخامس

يعرض مسلسل المداح الجزء الخامس يوميًا على قناة أم بي سي مصر، وذلك في المواعيد المتمثلة في التالي:-

يتم بث الحلقات يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

فيما تكون الإعادة في تمام الساعة 12.30 مساءً على قناة أم بي سي مصر.

بينما يتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر 2 الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الساعة الثالثة عصرًا.

تردد قناة MBC مصر

يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بمسلسل المداح الجزء الخامس، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

بينما التردد الخاص بها يكون 11470.

فيما أن استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة MBC مصر ” 5/6″.

تردد قناة MBC مصر 2

كما يمكنك متابعة حلقات مسلسل المداح الجزء الخامس، على قناة MBC مصر 2، وفقًا لما يأتي:-