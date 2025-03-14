“روتانا خليجية” اضحــك من قلبك على مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 14 في هذا “المـــوعــد“

مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 14 تعد من أهم الحلقات المنتظرة اليوم، المسلسل هو عمل كوميدي سعودي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، حيث يتناول قضايا اجتماعية متنوعة بأسلوب فكاهي يجذب مختلف الفئات العمرية، في موسمه الثالث عشر يستمر المسلسل في تقديم حلقات مميزة تعكس واقع الشباب السعودي وتطرح مواضيع تهم المجتمع بأسلوب مرح وممتع.

مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 14

في الحلقة الرابعة عشرة من الموسم الثالث عشر، والتي عرضت مؤخرًا يستمر عامر وأصدقاؤه في مواجهة مواقف طريفة ومشوقة، تبدأ الحلقة بمغامرة جديدة يدخلون فيها عن غير قصد مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الكوميدية التي تعكس روح الشباب وتطلعاتهم، تظهر الحلقة كيفية تعامل الأصدقاء مع التحديات والمواقف المحرجة، مع التركيز على قيم الصداقة والتعاون.

تردد القنوات الناقلة

يعرض مسلسل شباب البومب 13 حصريًا على قناة روتانا خليجية خلال شهر رمضان المبارك، يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة الحلقات عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة روتانا خليجية على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد العرض

يبث المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية: