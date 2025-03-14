مفاجأة في أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة الموافق 14-3-2025

شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر مارس 2025، وذلك بمختلف المحلات التجارية المعنية ببيع الأرز بمختلف أنواعه، نظير إمكانية التعرف على سعر الطن الواحد من الأرز الشعير والأبيض، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

فيما جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الأرز داخل مختلف الأسواق التجارية المعنية ببيع الأرز، نظير أن ذلك يأتي بناءً على عمليات العرض والطلب، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير من النوع “الرفيعة” إلى 16 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

فيما سجل سعر طن الأرز الشعير النوع “العريضة” نحو 18 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى تراوح سعر طن الأرز الأبيض من 26 لـ 29 ألف جنيه للطن الواحد بمختلف الأسواق والمنافذ الاستهلاكية.

أسعار السلع الاستهلاكية اليوم

فيما جاءت أسعار السلع الغذائية داخل كافة المنافذ الاستهلاكية، مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات هائلة من السلع الأساسية داخل المحلات والأسواق التجارية، لتأتي الأسعار وفقًا لما يلي:-