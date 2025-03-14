موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 أماكن الحصول على المعاش

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، فيما أن ذلك يأتي تزامنًا مع دخول عيد الفطر المبارك، فيما يرغب العديد من الموظفين والعاملين في الدولة من الحصول على مستحقاتهم المالية بمختلف أماكن الصرف المؤهلة لذلك، بما يتضمن بعد الزيادات الأخرى التي تشمل القطاع الخاص، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025، فيما يوافق ذلك 1-4-2025، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المستحقات المالية من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك، وفقًا لما يأتي:-

صرف المعاشات من ماكينات الصراف الألي.

كذلك الحصول على المعاش من مكاتب البريد.

من مختلف الفروع التابعة للبنوك.

نظير إمكانية الصرف من المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات شهر أبريل 2025

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الأساسي، فيما يأتي ذلك تزامنًا مع الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بما وصل إلى 7000 جنيه لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع مراعاة بأن هذه الزيادة سيتم العمل بها بداية من يوم 1 من شهر مارس 2025، بالإضافة إلى أن ذلك يتضمن تخفيف الكاهل الاقتصادي عن المواطنين.