ميدو ضرب لولو 🤕.. تردد قناة وناسة كيدز علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل أغاني الأطفال

تردد قناة وناسة، تعتبر تردد قناة وناسة واحد من الترددات المهمة التي يبحث عنها الآباء والأمهات وذلك لتنزيل القناة إلى أطفالهم الصغار كون القناة تقدم محتوى رائع يهم الأطفال في هذه المرحلة العمرية الصغيرة، فتقدم القناة محتوى مختلف ومتميز من الاغاني والاناشيد التي يتعلم من خلاله الأطفال العديد من المهارات والتعليم واليوم سيكون موضوع حديثنا عن تردد قناه وناسه في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز

أن تردد قناة وناسة كيدز التي تقوم بعرض الاغاني والاناشيد المخصصة للأطفال التي يتعلم من خلالها الالوان والارقام يأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة القيام بضبط تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عربسات حيث لا تحتاج إلا خطوات بسيطة لتنزيل القناة بالتردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة القيام بضبط تردد قناة وناسة كيدز بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يتم الدخول الى قائمة الاعدادات الخاصة بجهاز الريموت كنترول من خلال الضغط على زر القائمة menu.

يتم بعد ذلك الضغط على التركيب ومنها يتم اختيار التثبيت اليدوي.

وبعد ذلك يتم الضغط على ادخال تردد قناه جديد.

فيها يتم تحديد القمر الصناعي بإدخال التردد ومعامل الاستقطاب وغيرها من معلومات القناة.

ثم يتم الضغط على بحث حتى تبدأ عملية البحث عن القناة ثم الضغط بعد ذلك على حفظ حتى يتم حفظ القناة إلى قائمة قنواتك.

مزايا قناة وناسة كيدز

تعتبر قناة وناسة كيدز من قنوات الأطفال الأفضل التي تناسب الأطفال هي المرحلة العمرية من عمر عامين من أهم مزايا قناة وناسه ما يلي: