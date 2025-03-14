تبدأ من 8092 ريال تعرف على تفاصيل وأسعار الباقات لموسم الحج 1446_2025 والخدمات المتوفرة في كل باقة

مع إقتراب موسم الحج لعام 1446 هجريا يهتم المواطنين فى المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها بالبحث عن أسعار وتفاصيل باقات الحج وتقوم وزارة الحج والعمرة بتوفير العديد من الاختيارات المميزة للمواطنين والمقيمين فيها لتلبية فريضة الحج هذا العام، عن طريق الحجز الإلكتروني المسبق المتوفر على منصات المسار الإلكتروني ونسك، لذلك نعرض التفاصيل الشاملة على الأسعار الكاملة للباقات المختلفة وكيفية التقديم والمعلومات اللازمة سياسة استرداد الرسوم.

أسعار وتفاصيل باقات موسم الحج 1446 هـ

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية التقديم لحجز باقات الحج لهذا العام 1446 هجريا عبر موقع وزارة الحج والعمرة الرسمى بكل سهولة وبساطة، وجميع الباقات تحتوى على العديد من الخدمات المختلفة التي تلبي متطلبات الراغبين فى الحج هذا العام بشكل مفصل من أول السكن والتنقل وكل الخدمات اللوجستية لإراحة كل الحجاج.

تفاصيل جميع باقات الحج هذا العام

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة بالبحث عن تفاصيل و اسعار باقات الحج هذا العام وهى كالآتى: