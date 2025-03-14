موعد نزول الدعم السكني لشهر مارس 2025.. تعرف على شروط الاستحقاق وكيفية التقديم

يهدف برنامج الدعم السكني إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد المستفيدين من هذا البرنامج، وذلك بتوفير مسكن ملائم لهم يتوافق مع معايير الأمان والسلامة المعتمدة في المملكة، وذلك من خلال الحصول على قطعة أرض للبناء وفقا لبعض الشروط والمتطلبات التي حددتها الوزارات المعنية، وهذا الدعم يعتمد في جميع إجراءاته على الشريعة الإسلامية ولا يتخطاها، بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في دعم السكني بسهولة دون مواجهة أي مشكلات.

موعد صرف دعم شهر مارس 2025

أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أن موعد صرف الدعم شهر مارس 2025 سيوافق 24 من مارس الجاري، والموافق أيضا 25 من شهر رمضان، حيث سيتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة، بينما إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية، سيتم تقديم الموعد أو تأخيره يوما.

شروط استحقاق الدعم السكني

توجد مجموعة من المعايير التي ينبغي توفرها في المواطن السعودي حتى يتمكن من الحصول على الدعم السكني، أبرز هذه الشروط في الآتي: