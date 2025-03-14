خطوات ورابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1446 والشروط المعلن عنها

تعتبر حملة الراجحي للحج 1446 واحدة من أبرز الخدمات الخيرية التي يوفرها مصرف الراجحي لحجاج الداخل، كما أن التكاليف بالكامل تكون على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، وتتم بإشراف من وزارة الحج والعمرة في المملكة وتستهدف الأفراد الذين ليس لديهم القدرة على تأدية فريضة الحج، حيث يبحث الكثير من الأفراد من أصحاب الإمكانيات المحدودة عن رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج، وذلك لأنها من الحملات المجانية التي توفرها الشركات والمؤسسات ويتم تنظيمها في كل موسم حج ولكن مع ضرورة وجود بعض الشروط.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1446

ومن الجدير بالذكر أن شركة الراجحي تأسست عام 1391 على يد الشيخ صالح الراجحي وسليمان ومحمد الراجحي وعبد الله الراجحي ويمكن التسجيل في الحملة المجانية بشكل إلكتروني.

وذلك من خلال الانتقال إلى رابط الحملة، ومن ثم التسجيل والاطلاع على التفاصيل والشروط، بعد ذلك يتم إدخال المعلومات الصحيحة والمستندات المطلوبة.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1446

توجد بعض الخطوات التي تسهل التسجيل في حملة الراجحي للحج 1446، والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه بالدخول إلى حملة الراجحي للحج على الإنترنت.

الضغط على الرابط ثم إضافة رقم الهوية ورقم الجوال.

الانتقال إلى التسجيل في حملة الراجحي للحج.

تحديد المنطقة التابع لها المتقدم.

إضافة البيانات الشخصية بدقة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.

الضغط على إرسال ثم التوجه لفحص طلب التقديم.

شروط حملة الراجحي للحج

تختلف شروط التسجيل في حملة الحج بالنسبة للمواطن أو المقيم، ويمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية: