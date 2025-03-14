وزارة التعليم في اليمن تعلن طريقة استخراج رقم الجلوس للصف التاسع 2025 عبر yemenexam.com

يرتقب تمام الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الحصول على رقم الجلوس، وذلك حتى يضمنوا بذلك ضمان دخول القاعات دون مواجهة أي مشاكل، وجدير بالذكر أن أرقام الجلوس تعتبر هوية رسمية للطالب خلال فترة الامتحانات، حيث تتضمن المعلومات الدقيقة التي تشمل اسم الطالب، المركز الامتحاني، المادة، ورقم الكرسي، وبالتالي يسهل ذلك على القائمين على الامتحانات تنظيم الإجراءات داخل القاعات، وبالتالي يساعد المشرفين على متابعة الامتحان بسهولة، ونظرا لأن أرقام الجلوس لها أهمية كبيرة، فإن الطلاب يبحثون لاستخراج رقم الجلوس بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن رقم الجلوس للصف التاسع

يمكن الاستعلام عن رقم الجلوس للصف التاسع 2025 في اليمن حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة دون مواجهة أي مشكلات، وذلك من خلال اتباع الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم باليمن على الإنترنت.

البحث عن تبويب استخراج أرقام جلوس طلاب الصف التاسع.

الضغط بعد ذلك على الخدمات أو الإعلانات الرسمية.

إضافة المعلومات الشخصية بدقة.

الضغط على خيار بحث أو الاستعلام بعد إضافة البيانات.

الانتظار حتى يتم تحميل معلومات رقم الجلوس.

يمكن حفظ رقم الجلوس وطباعته بصيغة PDF لضمان الوصول إليه في أي وقت.

إصدار أرقام الجلوس قبل موعد الامتحانات

جاء إصدار أرقام الجلوس بشكل مبكر ضمن جهود الوزارة، وذلك لضمان دقة البيانات وتصحيح الأخطاء التي قد تظهر، وقد يعتبر ذلك من الجهود التي يبذلها العاملون في تحضير الاختبارات ومن المقرر أن يتم عقد الامتحانات بإجراءات رقمية مشددة في جميع محافظات اليمن، وذلك لضمان سير العملية بنجاح وسهولة، مما يضمن للطلاب دخول الامتحانات بدون قلق أو توتر، ويساهم أيضا ذلك في تحصيل الدروس بشكل جيد حتى يتمكنوا من الإجابة بدقة على الأسئلة التي تتوفر لهم في أوراق الإجابات.