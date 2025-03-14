تابع برنامج “قلبي اطمأن” رمضان 2025 مواعيد العرض والقناة الناقلة

يشارك هذا العام البرنامج الإنساني قلبي اطمئن بعودته في الموسم الثامن خلال شهر رمضان المبارك 2025، وذلك لمواصلة نشر الخير وتحقيق الأمنيات والأمل في قلوب المحتاجين، خاصة من هم في أمس الحاجة للمساعدة، وجدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن انطلق لأول مرة في عام 2018، وقد تمكن من الحصول على شعبية كبيرة ومتابعين من مختلف أنحاء الدول العربية، بل أصبح من أهم البرامج الخيرية تأثيرا في الوطن العربي، كما أنه في كل موسم، يسافر المقدم الإماراتي غيث إلى دول متنوعة يبحث فيها عن الحالات الإنسانية التي تكون من أشد الناس احتياجا، ليوفر لهم العون والمساعدة في سرية وذلك احتراما لخصوصيتهم.

مواعيد عرض قلبي اطمأن في رمضان

يُعرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان المبارك 2025 على قناة أبو ظبي الفضائية بناء على الجدول الزمني الآتي:

يتم عرض قلبي اطمأن في الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

يُعرض البرنامج في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، السعودية، قطر، السودان، البحرين، الكويت، وليبيا.

بينما يعرض في تمام الساعة 4:30 بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

أما بتوقيت موريتانيا، فإن البرنامج يتم عرضه في تمام الساعة 3:30 مساء.

إضافة إلى أنه سيتم إعادة عرض الحلقات على مدار اليوم على قناة أبو ظبي ومنصات البرنامج المتنوعة على الإنترنت.

كيفية مشاهدة قلبي اطمأن

لا يقتصر برنامج قلبي اطمأن على تقديم المساعدات المالية فقط، بل يهدف إلى تحقيق تغيير في حياة جميع الأفراد، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة أو توفير فرص عمل للعاطلين أو تحسين الظروف المعيشية لمن يحتاجون للمساعدة، حيث يمكن متابعة برنامج قلبي اطمأن على قناة أبو ظبي الفضائية من خلال ضبط الرسيفر على بيانات التردد التالية: