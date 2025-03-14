صــور دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2025 مستجــاب بإذن الله وأفضل الأعمال المستحبــة “اللهم تقبل مني صيامي وقيامي وتجاوز عن سيئاتي“

دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2025 تعتبر من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها بقوة، حيث يعد يوم الجمعة من أعظم الأيام عند المسلمين فهو يوم مبارك يجتمع فيه فضل الصلاة والذكر والدعاء، ومع قدوم شهر رمضان المبارك تزداد أهمية هذا اليوم، حيث تفتح فيه أبواب الرحمة وتستجاب الدعوات وتتنزل البركات على الصائمين، وفي الجمعة الثانية من رمضان 2025 يستحب للمسلمين أن يكثروا من الدعاء طمعًا في رضا الله ومغفرته.

دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2025

يتميز يوم الجمعة بمكانة عظيمة في الإسلام، ويتضاعف هذا الفضل عندما يتزامن مع شهر رمضان، إذ يجتمع فيه بركة الصيام مع فضل يوم الجمعة، مما يجعله فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن فضائل هذا اليوم:

استجابة الدعاء: فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: “فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه” (رواه البخاري ومسلم).

كثرة الذكر والاستغفار: يستحب الإكثار من الذكر والتسبيح والاستغفار في يوم الجمعة، خاصة في رمضان.

قراءة سورة الكهف: فهي نور لمن يقرأها يوم الجمعة، كما قال النبي ﷺ: “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين” (رواه النسائي والحاكم).

أفضل الأدعية في الجمعة الثانية من رمضان 2025

يستحب في هذا اليوم المبارك أن يدعو المسلم لنفسه ولوالديه وأهله وأمته، ومن الأدعية المستحبة:

“اللهم إني أستغفرك من كل ذنب عظيم، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك الصالحين، وتقبل مني صيامي وقيامي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت الغفور الرحيم.”

“اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المقبولين عندك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى.”

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم اقضِ لي حاجتي وفرج همي ويسر أمري، وارزقني من حيث لا أحتسب.”

“اللهم احفظ والدي وبارك في عمرهما، واغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرًا، اللهم اجعلنا جميعًا من أهل الجنة، وأدم المحبة والتسامح بيننا.

“اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وانصر المستضعفين، وارفع البلاء عنهم، وأدخل الفرح والسرور على قلوبهم، وأعنا جميعًا على طاعتك وحسن عبادتك.”

أعمال مستحبة في الجمعة الثانية من رمضان

إلى جانب الدعاء، يمكن القيام ببعض الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك، مثل: