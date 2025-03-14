“الجــازي تبــرأ عـواطـف أمام راشــد“ مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15 على تــردد قناة MBC1

مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15 تعد من أكثر الحلقات التي ينتظرها المشاهدين في كل مكان، حيث أن مسلسل شارع الأعشى هو دراما سعودية تعرض خلال شهر رمضان عام 2025، مستوحى من رواية غراميات شارع الأعشى للكاتبة السعودية بدرية البشر، تدور أحداث المسلسل في منتصف السبعينيات داخل حارة شعبية في الرياض، حيث تركز القصة على ثلاث فتيات: عزيزة، وضحى، وعطوة، يسعين للبحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، يواجهن تحديات وصراعات بين الطموح والقيود الاجتماعية مما يغير مسار حياتهن.

مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15

يذكر أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، نظرًا لتناوله قضايا اجتماعية هامة في سياق درامي مشوق، مع أداء مميز من قبل فريق العمل، في الحلقة الخامسة عشرة تتصاعد الأحداث مع اكتشاف الفتيات أسرارًا جديدة تغير مسار حياتهن.

أبطال مسلسل شارع الأعشى

هناك الكثير من الفنانين المشاركين في مسلسل شارع الأعشى السعودي، ومن أبرزهم ما يلي:

تركي اليوسف

إلهام علي

خالد صقر

ريم الحبيب

بدر محسن

عهود الجدعان

موعد عرض مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15

تعرض هذه الحلقة على قناة “MBC1” يوم الجمعة 14 مارس 2025 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة ال2:00 بتوقيت القاهرة.

تردد قناة MBC1

يمكن استقبال قناة MBC1 الناقلة لمسلسل شارع الأعشى على القمر الصناعي نايل سات بإدخال تلك البيانات:

التردد 11470 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

للمشاهدة عبر الإنترنت يتوفر المسلسل على منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC، حيث يمكن متابعة الحلقات بجودة عالية وفي أي وقت.