تــابع شباب البومب 13 على تردد روتانا خليجية الجديد الان

ينتظر العديد من المتابعين بمختلف دول العالم العربي، موعد إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل شباب البومب 13 كونه من أهم المسلسلات التي يقدم محتوى ترفيه وكوميدي أكثر من رائع، فيما أن المسلسل يتم عرضه على مدار شهر رمضان المبارك، ويمكنك معرفة مواعيد بثه، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل شباب البومب 13

يتم عرض مسلسل شباب البومب 13 على مدار شهر رمضان المبارك، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

عرض الحلقة 14 من مسلسل شباب البومب اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

كذلك يتم عرضها الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

إذاعة الحلقة الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

على أن تكون الإعادة الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية والثانية ظهرًا بنفس التوقيت.

تردد قناة روتانا خليجية مسلسل شباب البومب 13

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة روتانا خليجية الناقلة لمسلسل شباب البومب 13 وخاصة حلقة اليوم، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد للقناة النايل سات.

تردد القناة فهو 11295.

بينما استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ذاتها “3/4”.

خطوات تثبيت قناة روتانا خليجية الجديد

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة روتانا خليجية، وفقًا لما يلي:-