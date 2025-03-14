“حــ قبــل الأخيــرة” مسلسل خط الرجعة الحلقة 29 بأحــداث شيقــة على تــردد القناة الأولى المغربية

مسلسل خط الرجعة الحلقة 29 تعتبر من الحلقات المنتظرة بقوة من قبل محبي ومتابعي المسلسل في كل مكان داخل الوطن العربي، حيث أن المسلسل هو دراما مغربية عرضت لأول مرة في 4 ديسمبر 2024 على القناة الأولى المغربية ومنصة فرجة، تدور أحداث المسلسل حول با عمر حارس عمارة مخلص كرس حياته لتربية أبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته، أصبح أبناؤه ناجحين في مجالاتهم أحمد طبيب ناجح، مهدي محامي متميز، وزينب تواصل دراستها. رغم محاولات الأبناء إقناع والدهم بترك وظيفته والانتقال إلى حياة أكثر راحة، إلا أنه يظل متمسكًا بالعمارة التي تحمل ذكريات حياته.

مسلسل خط الرجعة الحلقة 29

في الحلقة التاسعة والعشرين تتصاعد الأحداث بشكل مثير، حيث يواجه با عمر تحديات جديدة تتعلق بمستقبل أبنائه، حيث تنكشف أسرار قديمة وتظهر صراعات تهدد استقرار العائلة، تتطور شخصية با عمر ليصبح أكثر حزمًا في مواجهة هذه التحديات، محاولا حماية أسرته والحفاظ على ترابطها.

موعد عرض مسلسل خط الرجعة

يعرض مسلسل خط الرجعة على القناة الأولى المغربية كل يوم أربعاء الساعة 9:30 مساءً بتوقيت المغرب (11:30 مساءً بتوقيت السعودية، 10:30 مساءً بتوقيت مصر).

تردد القناة الأولى المغربية

يمكن استقبال القناة الأولى المغربية عبر التردد التالي:

التردد 11474.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل خط الرجعة

يذكر أن المسلسل من إخراج عادل الفاضلي، وبطولة محمد خيي ومنى فتو وابتسام تسكت، المهدي فلان وسعد موفق.