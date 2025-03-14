“بنقرة زر يازول” رابط فتح حساب بنك الخرطوم عن بُعد من تليفونك فقط

تزايد التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين بالسودان علي معرفه التوصل إلي إجراء الخطوات للازمة لفتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم، يعتبر هذا البنك من اقدم واعرق البنوك التي تم إنشاؤها في السودان، يقدم بنك الخرطوم الكثير من المعاملات المصرفية التي من خلالها تسهل الكثير من المعاملات للعملاء الذين يريدون فتح حساب آون لاين بهذا البنك، منذ أن تم إنشائه كان يتطلب علي جميع المواطنين عند تحويل أو استلام حوالات يلزم عليهم زيارة أحد فروع البنك، لكن الآن يتاح للجميع فتح حساب في بنك الخرطوم آون لاين ولا يلزم الحاجة للذهاب إلي هذه الفروع، سنوضح لكم جميع هذه التفاصيل اللازمة في السطور الآتية.

فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم آون لاين

من اجل فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم يرجي اتباع هذه الخطوات لضمان فتح الحساب حيث تتمثل في:

أولا: الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثانيا: ثم انقر علي أيقونة فتح حساب بنكي أونلاين.

ثالثا: انقر علي زر إنشاء حساب، ثم قم بإنشاء اسم المستخدم، كلمة المرور.

رابعا: بالنسبة للعميل المقيم بالسودان يتطلب منه إدخال الرقم الوطني، أما بالنسبة للمغترب قم بإدخال رقم جواز السفر.

خامسا: الموافقة علي جميع الأحكام والضوابط الموضحة من قبل إدارة بنك الخرطوم.

سادسا: يتطلب علي العميل أن لا تقل قيمة فتح الحساب البنك عن 10.000 جنيها سوداني.

أخيرا: انقر علي زر إرسال الطلب، يتم مراجعه جميع البيانات من قبل إدارة البنك والموافقه علي هذا الطلب.

الضوابط اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم آون لاين

لإجراء فتح حساب بنكي أون لاين في بنك الخرطوم ينبغي علي المتقدم بهذا الطلب أن تتوافر به عدة شروط أساسية من أهمها: