ثبت تردد قناة روتانا خليجية وتابع شباب البومب 13 الان بجودة عالية

يتساءل العديد من متابعين قناة روتانا خليجية والتي من خلالها يتم بث العديد من المسلسلات الخليجية من خلال صورة واضحة وجودة عاليه من ابرز هذه المسلسلات مسلسل شباب البومب 13 والذي استطاع أن يحقق نسب نجاح ساحقة، بشاهدة العديد من المتابعين ليس في من دول الخليج ولكن من جميع الدول العربية كونه يبث أشياء ويناقش مواضيع هادفة مثل إيجاد حلول لمشاكل التكدس المروري، أيضا العمل بكافة الطرق علي وجود حل سريع للقضاء الكلاب الضالة في جميع الشوارع، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم الترددات التي يتم بث قناة روتانا خليجية من خلالها إليكم التفاصيل.

تردد قناة روتانا خليجية عبر النايل سات 2025

يتاح للجميع استقبال الترددات الجديدة الخاصة بقناة روتانا خليجية عبر القمر الصناعي التالي:

تم تعديل التردد إلي: 12226.

مؤشر استقطاب القناة: الأفقي.

من خلال معامل تصويب الخطأ: 4:3.

كما جاء رمز القناة: 27500.

روتانا خليجية عبر ترددها علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11350.

عبر الاستقطاب: الأفقي.

كما تم تغير معدل التصويب إلي: 4/3.

جاء رمز القناة: 27500.

استقبل قناة روتانا خليجية عبر تردداتها الجديدة

يتاح للجميع تنزيل الترددات الجديدة بقناة روتانا خليجية علي شاشات التلفاز من اجل تحميل القناة يرجي اتباع هذه الخطوات التالية: