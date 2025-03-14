الحكومة العراقية تصدر بيان عاجل حول استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، في تصريحات له اليوم، عن أنه سيتم إصدار قرار رسمي حول إيقاف استقطاع السلف الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، ويأتي ذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه جاري دراسة القرار والقيام بالكشف عنه في غضون الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى عدم التأثير على الوضع المادي الخاص بالمواطنين متمثلاً في الموظفين والمتقاعدين.

هل سيتم إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين؟

وأكد المصدر، أن فترة إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين يكون لمدة شهر واحد، وسيكون على غرار الأعوام الماضية، بما يُساهم ذلك في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين خاصة شريحة العاملين في الدولة، ناهيك عن أن القرار سيتم صدوره في غضون الفترة القليلة القادمة، وذلك مع قرب عيد الفطر المبارك، حتى يتمكن كافة المواطنين من التعرف عليها ومسايرة أحوالهم المادية خاصة مع دخول عيد الفطر.

تبكير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق

يذكر أن هناك بعض المطالبات بشأن تبكير مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك التي يحتاج إلى العديد من المستلزمات الأساسية، ولذا فهناك اعتزام كبير من قبل الحكومة العراقية من أجل تقديم مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حتى أنه سيتم إرسال الميزانية المالية إلى مختلف المصارف العاملة في الدولة، بحيث يتمكنوا من الحصول على كافة المستحقات المالية قبل حلول عيد الفطر المبارك.