تنشيــط حسابك يازول.. فتح حساب بنك امدرمان الوطني على الرابط الرسمي onb-sd.com بدون زيارة

مازالت عمليات البحث متجه حول فتح حساب بنك امدرمان الوطني عن بُعد، كونها من أهم الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا لتشمل كافة المواطنين السودانيين، نظير إنهاء معاملاتهم وخدماتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فيما أن هذه الخدمة متوفرة أونلاين، ويمكنك التعرف على إجراءات فتح الحساب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بفتح حساب بنك امدرمان الوطني لجميع المقيمين والمغتربين، وفقًا لما يأتي:-

قم بالدخول لموقع بنك امدرمان الوطني.

مع تحديد اللغة المناسبة لكل عميل متقدم سواء العربية أو الأجنبية.

فيما يمكنك بعدها تحديد الحساب التي ترغب في القيام بفتحه.

مع القيام برفع المستندات المعنية بطلب الموافقة على الحساب.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة.

إدخال رقم الهاتف وكذلك البريد الإلكتروني الساري.

فيما يمكنك مراجعة كافة المعلومات التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح الحساب البنكي في امدرمان الوطني.

ما هي شروط فتح حساب بنك امدرمان الوطني

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب بنك امدرمان الوطني، فجاءت كما نص على النحو الأتي:-