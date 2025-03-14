مسسل فهد البطل الحلقة 14.. إثارة وتشويق على قناة ON ثبت ترددها

مسلسل فهد البطل من أكثر المسلسلات التي حازت على شعبية كبيرة في الموسم الرمضاني الجاري، ناهيك عن أن المسلسل يحمل نوع من الأحداث المشوقة والحاسمة، نظير أنه من بطولة الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى أن المسلسل تصاعدت فيه الأحداث بشكل كبير، ومواجهة الأعداء الذين قاموا بقتل أبيه، وغير ذلك من الأحداث والصراعات الأخرى، وعليه أصبح من السسهل إمكانية التعرف على موعد بث المسلسل في حلقاته الجديدة وتردد القناة الناقلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى يتم بث مسلسل فهد البطل؟

يتم عرض مسلسل فهد البطل يوميًا وعلى مدار شهر رمضان المبارك، بناءً على النحو الأتي:-

يتم نقل المسلسل يوميًا في تمام الساعة “9:45 مساءً”.

بينما تكون الإعادة الساعة “6:45 صباحًا”.

فيما يتم عرض حلقات فهد البطل الساعة “12:00 منتصف الليل” على أون دراما، والإعادة في تمام الساعة الخامسة صباحًا على القناة ذاتها.

تنزيل تردد قناة ON

أما عن المعلومات الأخرى المعنية بإستقبال قناة ON على القمر الصناعي، فجاءت كما على النحو الأتي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

تردد القناة فهو 11861.

بينما استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو “3/4”.

تحديث تردد قناة أون دراما

أما عن البيانات المعنية بالتعرف على التردد الجديد لقناة أون دراما، فجاءت كما يلي:-