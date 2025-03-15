خبر سار من بنك الخرطوم لجميع عملائه السودانيين الكرام

أعن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة قروشك بين البنوك في دولة السودان، مؤكدًا أن هذه الخدمة تضمن تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية الخاصة بالعملاء من بنك إلى أخر، وذلك باستخدام رقم حسابك المحلي وهو ” BBAN” مع إتباع مجموعة من الإجراءات الهامة التي يوفرها البنك، لكي تتمكن من إتمام عملية تحويل الأموال بين مختلف البنوك العاملة في الدولة السودانية.

تحويل قروشك بين البنوك في السودان

جاءت أبرز الخطوات الخاصة بتحويل الأموال بين بنك الخرطوم ومختلف البنوك الأخرى عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يأتي:-

أن تقوم بالذهاب إلى تطبيق بنكك أو موقع بنك الخرطوم.

فيما يمكنك فتح حسابك البنكي.

قم بإدخال رقم BBAN في الخانة المخصصة لذلك.

مع البحث عن البنك التي ترغب في تحويل أموالك إليه.

ليتم تحديد المبلغ التي ترغب في تحويله.

عقب ذلك قم بمراجعة دقيقة وأخيرة لجميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

نبذة عن رقم BBAN

يعتبر رقم BBAN هو رقم الحساب المصرفي المحلي الخاص بالعملاء، نظير أن رقم #IBAN يكون رقم الحساب الدولي الخاص بك في بنكك، وهو مكون من 14 رقم يبدأ بـ 04، وبعدها يمكنك إجراء كافة المعاملات البنكية وكذلك تحويل الأموال للأقصى حد يُحدده البنك عبر تطبيق بنكك أو موقع بنك الخرطوم دون الذهاب إلى مقر الفرع، وهي أسهل خدمة متوفرة أمام العملاء السودانيين في الوقت الحالي بعد فتح حساب جديد عن بُعد.

شروط بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء السودانيين والإستفادة من كافة المعاملات البنكة التي يوفرها البنك، فجاءت كما يأتي:-