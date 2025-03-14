الحلقة 14.. مسلسل حكيم باشا الان على تردد قناة cbc بجودة هائلة

حاز مسلسل حكيم باشا على تصدره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل، نظير أخر دعايا صُممت له، ناهيك عن المسلسل يحمل الكثير من الأحداث المشوقة والأكثر إثارة، فيما يتمثل ذلك في زعيم عصابة مصطفى شعبان والحاشية الخاصة، وهو ما تقوم مباحث الأموال العامة بمطاردة والقبض عليه، وغير ذلك من الصراعات الأخرى التي تشهدها حلقات المسلسل أول بأول، وعليه سنتعرف معًا على موعد بث المسلسل وتردد القناة الناقلة.

موعد نقل مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان

يتم بث مسلسل حكيم باشا يوميًا وعلى مدار شهر رمضان المبارك، وفقًا للمواعيد المتمثلة في الأتي:-

يتم بث المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

فيما تتم الإعادة أولى الساعة 12.15 صباحًا.

كذلك فإن الإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

بالإضافة إلى أن المسلسل يتم إذاعته على قناة cbc drama في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تردد قناة CBC

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد قناة CBC الناقلة لمسلسل حكيم باشا وغير من الأعمال الفنية الأخرى، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

بينما التردد فهو 12092.

فيما أن معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

استقطابها يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث تردد قناة CBC

والتردد الأخر الخاص بالقناة يكون على النحو الأتي:-