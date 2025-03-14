مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 14-3-2025

زادت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر مارس بمختلف محلات الصاغة، وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك التي يزداد فيه عمليات الشراء بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أسعار المشغولات الذهبية يتم تحديثها على مدار اليوم، بناءً على عمليات العرض والطلب التي تتم من قبل المواطنين، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الذهب اليوم الجمعة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 4817 جنيه بيع، وللشراء 4788 جنيه.

فيما أن سعر الذهب عيار “22” سجل للبيع نحو 4415 جنيه، وشراء 4389 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر الذهب عيار “21” لـ 4215 جينه بيع، وللشراء 4190 جنيه.

ناهيك عن أخر تحديث تم على سعر الذهب عيار “18” ليسجل نحو 3612 جنيه للبيع، وللشراء 3591 جنييه.

تحديثات أسعار المشغولات الذهبية

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، التي تأتي مجردة من قيمة المصنعية والضريبة المضافة التي تختلف قيمتها من محل صاغة إلى أخر، بناءً على النحو الأتي:-