سعر الفراخ اليوم الجمعة الموافق 14-3-2025

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول أسعار الفراخ في التعاملات اليومية، حيث إنها تشهد حالة من الثبات الملحوظ في مختلف المحلات والأسواق التجارية، فيما يحرص الكثير من المستهلكون وأصحاب المزارع في متابعة قائمة التحديثات التي تُجرى على سعر الدواجن بشكل يومي، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الدواجن، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الفراخ اليوم الجمعة

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الفراخ اليوم الجمعة بمختلف المحلات التجارية، وتزامنًا مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا بالمزرعة، فيما سجلت للمستهلك نحو 105 جنيهات.

نظير وصول سعر كيلو الأمهات إلى 75 جنيهًا للكيلو الواحد، وللمستهلك بـ 86 جنيهًا.

بالإضافة إلى تسجيل كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة ـ 120 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك من 125 لـ 135 جنيهًا للكيلو وفقًا للمنطقة التي يتم فيها الشراء أو البيع.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر مارس 2025، التي تختلف أسعارها من محل إلى أخر، وخاصة في هذه الفترة التي تزداد فيها عمليات الشراء للكتاكيت بمختلف أنواعها، وفقًا لما يأتي:-