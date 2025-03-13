خطوات التسجيل في مسابقة دخون الاماراتيه 2025 والشروط المطلوبة

زادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن مسابقة دخون الاماراتيه وطريقة التسجيل بها لعام 2025، وذلك بعد قيام الشركة بالإعلان عن فتح الباب الخاص بالتقديم بهذه المسابقة وتعتبر تلك المسابقة من أهم مسابقات البخور والعطور التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذه المسابقة يمكن لكافة المتسابقين الفوز بأقيم العطور وأفخمها، وعبر هذه السطور سنتعرف على كافة تفاصيل المسابقة.

خطوات التسجيل في مسابقة دخون الاماراتيه 2025

يستطيع المواطنون التقديم بمسابقة دخون الإماراتية بكل سهولة من أجل الفوز بأجود البخور وأقيمها وذلك من خلال هذه الخطوات البسيطة:

توجه إلى موقع شركة دخون الإماراتية.

ثم انقر على زر مسابقة دخون.

بعد ذلك قم بتدوين جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بالموقع.

بعدها أدخل رقم الفاتورة الخاصة بالشراء من منتجات دخون ويعتبر ذلك من أهم الشروط الخاصة بالتسجيل بالمسابقة.

ثم قم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة.

بعد ذلك انقر على زر إرسال طلب التقديم.

الشروط المطلوبة للتسجيل بمسابقة دخون الإماراتية

أعلنت شركة دخون عن وضعها لعدة شروط يجب الالتزام بها حتى يتم التسجيل بالمسابقة، وهي كما يلي: