مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية rotana khalijy موعد العرض

يعتبر مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية واحد من أنجح الأعمال الدرامية الخليجية، حيث قد حاز على إعجاب الكثير من الناس في العديد من الدول، وقد حصل على عدة جوائز وكذلك الممثلين المشاركين فيه خلال عرض المواسم السابقة منه حيث قد بدأ عرض أول موسم من مسلسل شباب البومب في سنة 2012، ومازال المسلسل يواصل تألقه ونجاحه حتى بعد الوصول إلى الموسم الثالث عشر، وقد يعود ذلك النجاح المستمر إلى طريقة سياق أحداث المسلسل والموضوعات التي يقوم بمناقشتها، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

شباب البومب 13 روتانا خليجية

تدور أحداث مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية حول القضايا الاجتماعية والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، ويتم طرح ومعالجة تلك المشكلات في صورة مواقف كوميدية طريفة وغير مبتذلة من خلال النجوم المشاركين في المسلسل، ولعل من أهم المشكلات التي قد تم لفت النظر إليها مشكلة التكدس المروري ومشكلة الكلاب الضالة، ويتم عرض تلك المشكلات في ضوء المواقف الكوميدية والمضحكة التي يمر بها عامر والذي يلعب دوره الممثل السعودي فيصل العيسى مع أصدقائه وأسرته، ويحاولون لفت النظر إلى حلول تلك المشكلات أيضاً من خلال أحداث الحلقات، وما يميز المسلسل أيضاً أنه من الأعمال الهادفة التي تحرص على إبراز القيم والعادات الصحيحة.

مواعيد عرض مسلسل شباب البومب

يُعرض مسلسل شباب البومب يومياً في رمضان على قناة روتانا خليجية مساءً الساعة الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات ويقدم المسلسل النجوم فيصل العيسى في دور عامر وعلي المدفع في دور أبو عامر ومهند الجميلي وسليمان المقيطيب ومحمد الدوسري وسارة اليافعي وعبد العزيز الفريحي ووائل الحربي وشفيقة يوسف وريماس منصور.