“bankofkhartoum.com“.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني بدون زيارة الفرع

يوجد عدد كبير من الأفراد الذين يتساءلون عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بعدما أعلن البنك عن إتاحة خدمة جديدة تمكن المغتربين خارج السودان من فتح حساب في البنك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، وذلك يمكنهم من توفير الكثير من الوقت والجهد كما يساعدهم في التمكن من إدارة التعاملات البنكية عبر الإنترنت من خلال ذلك الحساب، وللإطلاع على المزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

أصبح من خلال فتح حساب بنك الخرطوم يمكن لجميع الأفراد القيام بفتح الحساب وإتمام الجميع المعاملات البنكية التي يرغبون في القيام بها من خلال ذلك الحساب، وتعتبر تلك الخدمة من أحدث الخدمات التي أطلقها البنك، وقد حازت على إقبال الملايين من الأفراد الذين كانوا يجدون صعوبة في ذلك الأمر من قبل، وخاصة الذين لا يقيمون داخل السودان بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، والتي قد اضطرت البعض من الناس إلى السفر للإقامة في دول أخرى من أجل العمل أو الدراسة، ولعل من أبرز المزايا التي توفرها تلك الخدمة إلى الأفراد إمكانية القيام بالتحويل والسحب والإيداع والاستقبال في أقل وقت وبدون مجهود.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

للتمكن من فتح الحساب من اللازم على الأفراد القيام بالخطوات التالية بشكل صحيح، والتي تأتي كما يلي: