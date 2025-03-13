طريقة حجز 4000 دولار منظومة مصرف ليبيا المركزي 2025 والشروط المطلوبة

أصبحت خدمة حجز 4000 دولار متوفرة الآن على مصرف ليبيا المركزي، وذلك عقب ما أطلقه المصرف أمام كافة المواطنين في دولة ليبيا، وهذه العملة موجهة لجميع من يرغب في السفر أو العلاج أو الدراسة، كونها من أهم الخطوات التي تسهل على المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية بسعرها الرسمي، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في هذه المنظومة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بحجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

ثم يتم اختيار “منظومة الأغراض الشخصية”.

بعدها قم بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

مع إدخال رمز التحقق المرئي الذي يصل إليك في رسالة نصية.

ليتم تحديد حجم العملات التي ترغب في الحصول عليها.

مع إدخال تفاصيل الحساب البنكي الخاصة بالمواطن.

القيام بالنقر على زر “تأكيد”.

بحيث تتمكن من تحويل قيمة الحجز إلى حسابك البنكي.

ما هي شروط حجز 4000 دولار؟

وحدد مصرف ليبيا مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم حجز 4000 دولار، وفقًا لما يأتي:-