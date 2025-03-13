استقبل الان.. تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول تردد قناة وناسة، القناة التي تعتبر من أهم وأبرز القنوات الفضائية المعنية بتقديم المحتوى الطفولي، بما اكتسبت شهرة كبيرة في مختلف الدول العربية، ناهيك عن إذاعتها إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الرائعة، بالإضافة إلى إمكانية القيام بإستقباله على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة بيبي الجديد 2025

هناك بعض المعلومات التي تؤهلك من أجل تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

قمر صناعي أول نايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة 27500.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ وناسة أطفال “¾”.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2025

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الأخر لقناة وناسة بيبي على القمر الصناعي الثاني، بناءً على المعلومات التالية:-

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

التردد الثاني للقناة 11270.

استقطاب وناسة بيبي “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

معامل الترميز للقناة 27500.

تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-