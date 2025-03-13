“من بيتك بضغطة زر” رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الذهاب إلى الفرع

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز الخدمات المصرفية التي تقدم العديد من المزايا المختلفة أمام العملاء، نظير أن البنك يعتبر من أهم البنوك العاملة في الدولة السودانية، ويمكنك القيام بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم في بداية الأمر.

مع قيامك مباشرة بالانتقال إلى صفحة خدمات البنك.

وعليه يمكنك اختيار خدمة فتح حساب عن بُعد.

ملء استمارة طلب فتح حساب بإدخال المعلومات الشخصية.

وعليه يمكنك رفع الوثائق المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم.

في هذه الحالة يمكنك النقر على سياسة خصوصية البنك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تتلقى رسالة بنجاح فتح حساب بنك الخرطوم.

خدمات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

وعن الخدمات التي يمكنك التعرف عليها عند فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الذهاب إلى مقر الفرع، كما يأتي:-