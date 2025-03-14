“احـــــداث مثيـــــرة“ مسلسل الفتنة الحلقة الثالثة عشر “موعدها“ عبر تردد على قناة الحوار Al-Hiwar

يعتبر البحث عن مواعيد عرض مسلسل الفتنة الحلقة الثالثة عشر لمشاهدة أحداث الحلقة واكتشاف المزيد من الأسرار هو أبرز ما يهم المتابعين للمسلسل، كما أن المسلسل قد حاز منذ عرض الحلقات الأولى له على نسب مشاهدة عالية على القنوات الناقلة وعبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تزداد حدة الصراعات وتنكشف المزيد من المفاجأت، وفي هذا المقال سوف نوضح أوقات عرض الحلقة والقنوات الناقلة لذا تابعوا معنا.

مسلسل الفتنة الحلقة الثالثة عشر

حقق مسلسل الفتنة الحلقة الثالثة عشر نسبة مشاهدة عالية والكثير من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين للمسلسل، حيث قد تفاقمت حدة المشكلات بين أفراد الأسرة الذين يتنازعون فيما بينهم عن الميراث الذي تركه والدهم، وأيضاً اكتشافهم العديد من الأسرار عن الأب وظهور أبناء غير معترف بهم من الأب يرغبون في الحصول على ميراثهم، وقيام المحامي الخاص بالأب بالإعلان عن الديون التي تركها المتوفي لأبنائه، ويحاول كل فرد من الأسرة الحصول على الميراث بكافة الطرق، ولعل من أسباب حصول المسلسل على تلك النسبة من المشاهدات العالية هو مشاركة عدد من نخبة الممثلين التونسيين والذين هم:

الفنانة منى نور الدين.

الفنان محمد مراد.

الفنانة ريم الرياحي.

الفنانة نجلاء بن عبد الله.

الممثلة كوثر الباردي.

الممثلة آيه فتوح.

الممثل محمد علي.

الممثل عبد اللطيف خير الدين.

الممثل نجيب بلقاضي.

القنوات الناقلة مسلسل الفتنة

تعرض حلقات مسلسل الفتنة يومياً خلال شهر رمضان على قناة الحوار التونسي في الأوقات الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وتنقل قناة الحوار التونسي المسلسل، والتي يمكن استقبالها عبر التردد التالي: