“علمي وأدبي“ رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 باليمن yemenexam.com

استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 باليمن تعتبر من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2025 يزداد اهتمام الطلاب والطالبات سواء في القسم العلمي أو الأدبي بالحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم، حيث تعد أرقام الجلوس مفتاح الدخول إلى قاعات الامتحانات، وأداة أساسية لضمان تنظيم العملية الامتحانية بسلاسة.

استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 باليمن

وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية خدمة إلكترونية تتيح للطلاب استخراج أرقام جلوسهم بسهولة عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، للحصول على رقم الجلوس، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات أو موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

بعد الدخول إلى الموقع انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر منصة أرقام الجلوس.

اختر الثانوية العامة ثم حدد القسم الذي تنتمي إليه (علمي أو أدبي).

قم بملء الحقول المطلوبة، مثل الاسم الرباعي أو الرقم الوطني لضمان تحديد الهوية بدقة.

بعد إدخال البيانات والتحقق من صحتها، سيظهر رقم الجلوس الخاص بك مع تفاصيل المركز الامتحاني.

ينصح بطباعة رقم الجلوس أو حفظ نسخة إلكترونية للاستخدام عند الحاجة.

أهمية أرقام الجلوس في الامتحانات

تلعب أرقام الجلوس دورًا محوريًا في تنظيم وإدارة الامتحانات، ومن أبرز فوائدها: