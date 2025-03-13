“عامر في ورطة” عرض مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 13 على تردد روتانا خليجية

مسلسل شباب البومب من أروع المسلسلات الكوميدية التي تم عرضها على مدار المواسم الرمضانية الماضية، فيما أن المسلسل يعتبر سعودي كوميدي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية خاصة مما يعيشها الشباب السعودي، والقيام بتقديمها في إطار فكاهي جذاب منذ انطلاقته، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الوطن اعربي، ومعالجة المواضع الاجتماعية التي تهم الشباب بأسلوب مرح وممتع.

عرض مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 13

يتم بث مسلسل شباب البومب 13 يوميًا وعى مدار شهر رمضان المبارك، فيما يتم إذاعته عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، نظير أن يتم نقلها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، بما يتمكن كافة المتابعين من مشاهدة الحلقات الجديدة من المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة روتانا خليجية

يتم عرض مسلسل شباب البومب 13 على قناة روتانا خليجية، التي تعمل على نقل كافة الحلقات بشكل يومي، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

أما عن ترددها الجديد يكون 11843.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص بها 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة “3/4”.

تحديث روتانا خليجية الثاني

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة روتانا خليجية الناقلة لكل ما هو مميز وحصري في عالم الفن، وفقًا للبيانات الأتيه:-