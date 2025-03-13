الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الرمضاني.. اكسب مليون دولار الان

مسابقة الحلم أتاحت الاشتراك بها لجميع المواطنين حول أنحاء الوطن العربي وذلك بعد كثرت التساؤلات من قبل الأشخاص الذين يريدون الاشتراك بها، مسابقة الحلم واحدة من اشهر المسابقات التي من خلالها يتم تقديم العديد من الأسئلة المتنوعة والتي يتم طرحها علي المتسابق من خلال إجابته الصحيحة علي هذه الأسئلة يتم حصوله علي جوائز باهظة الثمن، يتم عرض هذا البرنامج علي قناة Mbc عبر هذا الموضوع سنسرد لكم العديد من الأرقام التي من خلالها يستطيع المواطن الاشتراك بها من جميع الدول العربية إليكم التفاصيل.

كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم الموسم الجديد 2025

في البداية: علي المتسابق أن يقوم بإرسال رسالة نصية من خلال رقم البلد المقيم بها متضمنه كلمة حلم بالعربية أو Dream بالانجليزية. سيتم علي الفور إرسال رسالة للمشترك بأنه بالفعل تم الاشتراك بالمسابقة. ثم يتم إرسال عدة أسئلة مختلفة ومتنوعه يتطلب منه الإجابة عليها. انقر علي زر إرسال الإجابة.

مميزات مسابقة الحلم 2025

تحتوي هذه المسابقة علي عدة خصائص من أهمها: