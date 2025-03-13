تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي بجودة هائلة

قناة وناسه الفضائية استطاعت إبهار جميع المشاهدين كونها تبث الكثير من البرامج الكرتونية الممتعة التي تعمل علي جذب وانتباه الأطفال، يتم تقديم جميع برامجها من خلال جودة عالية وصورة واضحة دون تشويش، استطاعت أن تجمع بين الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة منها البرامج الثقافية، التعليمية، الترفيهية، يتاح للجميع استقبالها علي شاشات التلفاز من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة سنوضحها لكم عبر السطور التالية.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

للتوصل إلي هذا التردد عبر البيانات التالية: 11470.

من خلال معامل استقطاب: عمودي.

علي مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

رمز القناة الجديد: 27500.

وناسه عبر العرب سات

تردد القناة: 11270.

كما جاء معدل استقطاب: الأفقي.

عبر الرمز التالي: 27500.

تصويب خطأ القناة: 4/3.

اهم خمسة مميزات تمتلكها قناة وناسه الفضائية