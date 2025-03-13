El Fetna.. مسلسل الفتنة الحلقة الثالثة عشر 13 بأحــداث مثيــرة على قناة الحوار التونسي

مسلسل الفتنة الحلقة 13 تعتبر من أهم الحلقات التي ينتظرها محبي المسلسل بفارغ الصبر، حيث أن مسلسل الفتنة هو دراما تونسية تعرض خلال شهر رمضان 2025، وتتناول قضايا اجتماعية متشابكة تتعلق بالميراث والخلافات الأسرية التي تنشأ بعد وفاة الأب، تدور الأحداث حول اكتشاف الأبناء لمديونية والدهم الراحل، مما يضعهم في مواجهة تحديات مالية وعائلية معقدة.

مسلسل الفتنة الحلقة 13

في الحلقة 13 تتصاعد التوترات بين أفراد العائلة بعد ظهور وثيقة قديمة تكشف عن ممتلكات مخفية للأب، مما يزيد من حدة الصراعات بينهم، بالإضافة إلى ذلك تظهر شخصيات جديدة تدعي حقها في الميراث، مما يعقد الأمور أكثر ويضع العائلة أمام اختبارات صعبة تهدد بتفككها أو تعزيز وحدتها.

موعد عرض الحلقة 13 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل الفتنة يوميًا على قناة الحوار التونسي في المواعيد التالية:

توقيت تونس: الساعة 8:00 مساءً

توقيت مصر: الساعة 9:00 مساءً

توقيت السعودية: الساعة 10:00 مساءً

توقيت الإمارات: الساعة 11:00 مساءً

تردد قناة الحوار التونسي على النايل سات

التردد: 11658

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

لمشاهدة الحلقات عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في المنصات الإلكترونية، حيث تتوفر الحلقات بعد عرضها التلفزيوني.

أبطال المسلسل

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما التونسية، منهم:

منى نور الدين

ريم الرياحي

كوثر الباردي

نجلاء بن عبد الله

محمد مراد

محمد علي بن جمعة

آية فتوح

نجيب بلقاضي

عبد اللطيف خير الدين

جمال ساسي

المسلسل من إخراج سوسن الجمني وتأليف مشترك بينها وبين سندس عبد الرحمن.

يذكر أن “الفتنة” قد لاقى استحسان المشاهدين منذ عرض حلقاته الأولى، حيث تصدر حديث المتابعين وأثار انقسامًا في الآراء بين مؤيد ومعارض لطريقة تناول القضايا الاجتماعية الحساسة.