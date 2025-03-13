“خلال ســـاعــات“ ما هو الخسوف الكلي للقمر؟ وأماكن مشاهدته.. ترقبــوا الظهــور

الخسوف الكلي للقمر يعتبر من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المواطنين في كل مكان، غدًا الجمعة 14 مارس 2025 سيشهد العالم خسوفًا كليًا للقمر يتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذه الظاهرة الفلكية، يحدث الخسوف الكلي عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، مما يحجب ضوء الشمس المنعكس عن سطح القمر ويظهر القمر بلون نحاسي مائل إلى الاحمرار.

الخسوف الكلي للقمر

يعد الخسوف الكلي للقمر في 14 مارس 2025 حدثًا فلكيًا مميزًا، خاصة لتزامنه مع منتصف شهر رمضان المبارك، سواء كنت من هواة الفلك أو مجرد متابع فإن متابعة هذه الظاهرة توفر تجربة فريدة للتأمل في عجائب الكون.

التاريخ: الجمعة 14 مارس 2025

مدة الخسوف الكلي: حوالي ساعة وخمس دقائق.

إجمالي مدة الخسوف (من البداية إلى النهاية): حوالي 6 ساعات و3 دقائق

مناطق مشاهدة الخسوف

سيكون الخسوف الكلي مرئيًا بوضوح في المناطق التالية:

أمريكا الشمالية والوسطى: ستشهد هذه المناطق الخسوف الكلي بشكل كامل.

أمريكا الجنوبية: سيكون الخسوف مرئيًا بوضوح في معظم أجزائها.

أجزاء من أوروبا وآسيا وأستراليا: ستتمكن بعض المناطق من مشاهدة مراحل مختلفة من الخسوف.

بالنسبة للدول العربية:

المغرب: ستكون هناك إمكانية لرؤية الخسوف الجزئي في بعض المناطق.

مصر وبقية الدول العربية: لن يكون الخسوف مرئيًا بشكل واضح.

ينصح سكان المناطق التي سيشاهد فيها الخسوف بالابتعاد عن التلوث الضوئي للحصول على رؤية أفضل، وذلك من خلال التوجه إلى المناطق الريفية أو المرتفعات الجبلية.

أكد الخبراء أن ظاهرة خسوف القمر ليس لها أي تأثيرات سلبية على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي، ولا توجد أدلة علمية تثبت وجود أضرار مرتبطة بهذه الظاهرة.