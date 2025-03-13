“اضحــك من قلبــك“ تــابــع مسلسل شباب البومب 13 مع وانطلــق مع فيصل العيسي على قناة روتانا خليجية 

مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية الحلقة 13 تعتبر من الحلقات المنتظرة بقوة من قبل محبي ومتابعي المسلسل في كل مكان، يعد مسلسل شباب البومب من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية التي تحظى بمتابعة واسعة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، في موسمه الثالث عشر، يستمر المسلسل في تقديم مواقف طريفة تعكس واقع الشباب السعودي بأسلوب فكاهي.

مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية

في الحلقة 13 يواجه عامر وأصدقاؤه موقفًا جديدًا مليئًا بالكوميديا والتحديات، حيث يتورطون في مغامرة غير متوقعة تتطلب تعاونهم للخروج منها بسلام، تسلط الحلقة الضوء على قيمة الصداقة والعمل الجماعي في مواجهة الصعوبات.

موعد عرض الحلقة 13 والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة 13 من مسلسل شباب البومب 13 على قناة روتانا خليجية في المواعيد التالية:

العرض الأول: الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

الإعادة: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية

تردد قناة روتانا خليجية

لمتابعة المسلسل بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبطال المسلسل

يضم “شباب البومب 13” نخبة من النجوم داخل المملكة العربية السعودية والذي يفضل مشاهدتهم الكثيرين من الأشخاص، أبرزهم:

فيصل العيسى (عامر)

علي المدفع

سليمان المقيطيب

مهند الجميلي

عبدالعزيز الفريحي

محمد الدوسري

يذكر أن المسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاعل واسع من الجمهور.