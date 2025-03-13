وزارة التعليم باليمن تكشف عن خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التعليم اليمينة، عن العديد من الخطوات الهامة التي يجب على جميع الطلاب فعلها من اجل استخراج رقم الجلوس الثانوية العامة اليمنية، وقد كشفت الوزارة هذا الأمر بعد ارتفاع عمليات البحث الأخيرة في صنعاء للحصول على رقم الجلوس الصف التاسع من التعليم الأساسي، وأشارت بان هذا الأمر يمكن أن يتم الحصول عليه من خلال وزارة التربية والتعليم اليمنية فقط.

استخراج رقم جلوس الثانوية العامة

أوضحت رسميًا وزارة التربية والتعليم اليمنية عن كيفية استخراج رقم جلوس الثانوية العامة بالفرع الأدبي والعلمي، من خلال المنصات الالكترونية التعليمية، وأشارت بان هذا الأمر يتم من خلال مجموعة من الخطوات المختلفة، والتي قد تشمل الأتي ومنها:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية.

يرجي أن يتم النقر على الخدمات الالكترونية.

يشترط أن يتم النقر على منصة أرقام الجلوس.

يرجي بعد ذلك اختيار الصف الخاص بالثانوية العامة.

يجب أن يقوم الطالب بكتابة الاسم ربعاي.

يشترط أن يتم النقر على مربع البحث الآن.

سوف يتم ظهور رقم الجلوس على الفور.

الاستعلام عن أرقام الجلوس الصف التاسع

أوضحت وزارة التعليم اليمنية عن كيفية الاستعلام عن ارقام الجلوس الصف التاسع اليمين 2025، وأشارت بان هذا الأمر يتم من خلال الأتي وهو: